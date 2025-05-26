Bilanço ağırlaşıyor! Gazze’de can kaybı 53 bin 977’ye yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıların bilançosuna ilişkin son rakamları açıkladı. Bakanlık, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 38 cansız bedenin ve 169 yaralının getirildiğini aktarırken, bu sayıların Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki şehirlerde bulunan hastaneleri kapsamadığı vurgulandı.Bazı cesetlerin hala enkaz altında bulunduğunu kaydeden bakanlık, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırılarda şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 53 bin 977'ye, yaralı sayısının da 122 bin 966'ya yükseldiğini bildirdi.Öte yandan, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu, 18 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 822'ye, yaralı sayısının 10 bin 925'e yükseldiği kaydedildi.