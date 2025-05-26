Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları sonrası cuma gününü yükselişle kapatan altın fiyatları yeni haftaya sakin başladı. Gram altın 4.199,85 lira seviyesinden işlem görüyor. Peki çeyrek altın ve yarım altın ne kadar oldu? İşte 26 Mayıs 2025 altın fiyatları...

ABD ile Çin arasında sağlanan geçici gümrük anlaşmasından sonra piyasalar durulmuştu.Ancak cuma günü ABD Başkanı Trump'ın AB'ye yüzde 50 ek gümrük vergisi uygulanmasını önermesi sonrası piyasalar hareketlendi. Altın fiyatları cuma gününü yükselişle kapattı.Bugün ise serbest piyasada gram altın 4.199,85TL'den, çeyrek altın ise 6.937,00 TL seviyesinden işlem görüyor.Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 26 Mayıs 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 4.199,53Satış 4.199,85Alış 6.847,00Satış 6.937,00Alış 13.695,00Satış 13.874,00Alış 27.306,00Satış 27.621,00Alış 3.348,69Satış 3.349,04