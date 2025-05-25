Uçuşu olanlar dikkat: Bu havalimanı 1 ay boyunca kapalı olacak!

Şehirlerarası yolculukta uçak yolculuğunu tercih edenleri ilgilendiren yeni bir duyuru paylaşıldı. Hatay Valiliği tarafından yapılan duyuru kapsamında Hatay Havalimanın 1 ay süreyle hizmete kapatılacağı paylaşıldı.6 Şubat 2023 depreminin ardından kent genelinde süren güçlendirme çalışmaları kapsamında Hatay Havalimanı uçuşlara kapatılıyor.Hatay Valiliği yapılan duyuru kapsamında Hatay Havalimanı'nın daha güçlü, konforlu ve yüksek kapasiteli hale getirilmesi amacıyla başlatılan PAT Sahaları Onarımı ve Gelişimi için, 1 Ağustos–1 Eylül tarihleri arasında uçak iniş ve kalkışlarına kapatılacağını açıkladı.DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI BAŞLADI!6 Şubat 2023'te yaşanan 'asrın felaketi' sonrası ağır hasar gören Hatay Havalimanı için dev bir dönüşüm süreci başlatıldı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kamuoyuna yaptığı açıklamada, havalimanının eski halinden çok daha güçlü ve modern bir yapıya kavuşacağını duyurdu. Vali Masatlı, bu kapsamda havalimanının 1 Ağustos – 1 Eylül 2025 tarihleri arasında geçici olarak uçuşlara kapatılacağını açıkladı.Afet sonrası yardımların taşınmasında kritik bir rol üstlenen havalimanı, kapsamlı bir yenileme ve genişletme projesiyle yeniden inşa ediliyor. 'PAT Sahaları Onarımı ve Gelişimi' başlığıyla yürütülen bu projede yeni pist, paralel taksi yolları, geniş kapasiteli apron, modern regülatör binası, ısı merkezi ve daha birçok altyapı unsuru yer alıyor.İlk etap kapsamında 2.720 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde yeni bir yardımcı pistin inşası planlanıyor. Ayrıca 10 uçak park pozisyonu kapasitesine sahip apronun tamamlanarak 1 Eylül 2025 itibarıyla hizmete alınması hedefleniyor.