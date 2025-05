Türkiye'de 2024 yılında içilen sigara miktarı, tarihin en yüksek seviyesi ile rekor kırdı

Türkiye'de sigara tüketimi endişe verici seviyelere ulaştı.Ülkede yaklaşık 19 milyon kişi aktif olarak sigara kullanırken bu sayı, gün geçtikçe artmaya devam ediyor.Ortalama her iki erkekten ve 18 yaş üstü her dört kadından da biri sigara içiyor.Açıklanan istatistik verileri, Türkiye'de 2024 yılında içilen sigara miktarının, tarihin en yüksek seviyesine ulaşarak, rekor kırdığını kaydetti.Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Kılınç, Tarım Bakanlığı Tütün Alkol Piyasa Daire Başkanlığı'nın her yıl Türkiye'de üretilen tütün ürünlerinin miktarını ve kullanım istatistiklerini açıkladığını anlattı.Geçtiğimiz günlerde açıklanan 2024 istatistiklerine ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Kılınç, şöyle konuştu:İstatistikler, 15 yaş üstü nüfusta Türkiye'de her üç kişiden birisinin sigara kullanıcısı, bağımlısı olduğunu bize söylüyor. Yani 15 yaş üstü nüfusumuzun yüzde 35'i tütün kullanıyor.2024 yılında kayıtlara göre 150,4 milyar tane sigara tüketildi ve bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir rekor. Hiç bu kadar fazla tütün tüketilmemişti. Bu da tütün kontrolü ile ilgili yapılan işlerin maalesef hiçbir işe yaramadığını ya da bu uygulamaların olması gereken şekilde uygulanmadığını gösteren başka bir işaret.İstatistik sonuçlarının kendileri açısından da şaşırtıcı olduğunu dile getiren Prof. Dr. Kılınç, sözlerini şöyle sürdürdü:2008-2012 döneminde yapılan kamu spotu ve diğer kampanyalarla kişi başı tüketim bin 100 adete kadar düşmüştü. Son rakamlar bin 700 adete işaret ediyor. Bu veriler 2008-2012 döneminde uygulandığı şekliyle olması gereken bilimsel yöntemlerin 2012'den sonra maalesef uygulanmadığına işaret ediyor.Çok güçlü bir kanunumuz var. Bu kanunla ilişkili çok güçlü yönetmeliklerimiz var. Aslında istenirse ve olması gereken şekilde uygulanırsa, 15 yaş üstü sigara içme oranlarını tekrar yüzde 20'lerin altına düşürmeniz mümkün. Bu konuda topyekun bir yeniden ayağa kalkış ve seferberliğe ihtiyaç var.Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bektaş Murat Yalçın, Türkiye'nin dünyada en çok sigara içilen ülkelerden olduğunu söyledi.Prof. Dr. Yalçın, sigara içme oranlarında Türkiye'nin dünyada 9'uncu, Avrupa'da ise 3'üncü sırada olduğunu belirtti.Sigara, dünya çapında önlenebilir hastalıklar ve ölümlerin başlıca sebeplerinden biridir ve uzun süreli kullanıcılarının üçte ikisini öldürmektedir.İngiltere'de her yıl sigaraya bağlı yaklaşık 80 bin ölüm meydana gelirken, ülkedeki tüm kanser ölümlerinin dörtte biri sigaradan kaynaklanıyor.Araştırmacılar, sigara içenlerin sağlık ve yaşam süresi açısından tüm faydaları elde edebilmesi için sigarayı tamamen bırakmaları gerektiğini belirtiyor.Daha önceki araştırmalar, sigara içmenin güvenli bir seviyesinin olmadığını ortaya koydu.Günde bir sigara içenlerin kalp hastalığı ve inme riski, günde 20 sigara içenlere göre sadece yüzde 50 daha düşüktür.