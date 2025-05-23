Bursa'da uyuşturucuya büyük darbe: 540 tutuklama

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü öncülüğünde sahada görev yapan ekiplerin özverili çalışmaları gelişmeye damga vurdu.Gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 540 şüpheli tutuklanırken, 172 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.Operasyonlar sayesinde hem uyuşturucu madde arzı azaltıldı hem de suç gelirlerinin aklanmasının önüne geçildi.Emniyet kaynaklarından alınan bilgilere göre, ele geçirilen suç unsurları ve maddeler şu şekilde açıklandı:966 bin adet sentetik ecza tablet, 53 bin adet ecstasy, 75 kilogram metamfetamin, 25 kilogram sentetik kannabinoid, 12 kilogram sentetik kannabinoid ham maddesi, 18 kilogram skunk, 13 kilogram kokain, 12 kilogram esrar, 1.600 kök kenevir, 81 adet ruhsatsız tabanca ve 973 adet fişek.Ayrıca, uyuşturucu ticaretinden elde edilen yasa dışı gelirlerin aklanmasına karşı yürütülen soruşturmalar kapsamında 6 konut, 6 araç ve 3 arsaya el konulduğu bildirildi.Bursa Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulanarak, halkın da bu mücadelede güvenlik güçlerine destek vermesi istendi.Yetkililer, özellikle gençlerin korunması ve toplum sağlığının güvence altına alınması adına yürütülen bu çalışmaların aralıksız sürdürüleceğinin altını çizdi.