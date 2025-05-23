Adana'da sıcaktan ısınan telefon patladı

Sıcaklar arttı, bataryalar bomba gibi patlamaya başladı...Adana'nın merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi'ndeki bir telefon teknik servisinde meydana gelen olayda, bir şahıs telefonu arızalanınca teknik servise getirdi.PATLAYARAK YANDITeknik eleman, telefonu tamir ederken cep telefonu birden patladı ve yanmaya başladı.Patlama sesiyle önce korkan çalışan, daha sonra yanan telefonu eliyle aşağı attı. Bu panik anları saniye saniye görüntülendi.