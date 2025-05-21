Mersin merkezli FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında adli işlem yapılan ve FETÖ ile hiyerarşik bağlantısını koparmayan, 'örgüte sadık' olarak nitelendirdikleri 'Yusuf' veya 'Yusuf Aileleri' olarak adlandırdıkları kişilere, örgütün 'muavenetçi' ismi verilen 'imamları' aracılığıyla finansman sağlandığı tespit edildi.Şüphelilerle ilgili yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası sözde vasiyet gerekçesiyle 'anma' adı altında toplantılar düzenleyerek FETÖ'nün üst yönetimi tarafından gönderilen para yardımlarını gizli şekilde örgüt üyelerine ulaştırdıkları belirlenen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Elde edilen bilgiler doğrultusunda Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Mersin, Ankara, Antalya, Hatay ve Çorum'da 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerden 10'u yakalanarak gözaltına alınırken, firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.