Google'dan güvenlik hamlesi! Otomatik olarak değiştirecek

Google, kullanıcıların internette güvenliğini bir adım öteye taşıyan yeni özelliğini duyurdu: 'Otomatik Şifre Değiştirme.' Chrome tarayıcısına entegre edilen özellik sayesinde, herhangi bir veri ihlalinde sızdırılmış olan şifreleri değiştirmek artık saniyeler sürecek.Bugüne kadar Google'ın Şifre Yöneticisi, kullanıcıları parolalarının bir siber saldırıda ifşa olduğuna dair uyarıyor ve manuel olarak parola değiştirmeye yönlendiriyordu. Ancak kullanıcıların her siteye ayrı ayrı girip şifre yenilemesi büyük bir zahmete dönüşüyordu. Yeni özellik tam da bu noktada devreye giriyor.Google, I/O 2025 etkinliğinde tanıttığı yeni özellikle birlikte, kullanıcıların yalnızca bir tıklama ile tehlikedeki şifresini güçlü ve benzersiz bir şifreyle otomatik olarak değiştirebileceğini açıkladı. İşlem sırasında kullanıcı hiçbir ek sayfaya yönlendirilmeden, arka planda şifre oluşturulup güncelleme tamamlanıyor.Özellik şu an yalnızca belirli sitelerde kullanılabiliyor. Ancak Google, sistemin kapsamını genişletmek için çeşitli web platformlarıyla görüşmelere başlamış durumda. Hedef, 2025 yılı içinde yüzlerce siteye destek sağlamak ve milyonlarca kullanıcıyı manuel işlem derdinden kurtarmak.'Otomatik Şifre Değiştirme' işlevi ilk olarak şubat ayında Chrome Canary'nin yalnızca geliştiricilere özel bir sürümünde fark edilmişti. O dönemde bu özellik 'Yapay Zeka Yenilikleri' ayar menüsü altında yer alıyordu. Ancak yapay zekanın bu süreçte tam olarak nasıl bir rol oynadığı henüz net değil.Siber saldırganlar, zayıf güvenlik önlemlerine sahip sitelerden kimlik bilgisi veritabanlarını çaldıklarında bu bilgileri Dark Web'e sızdırıyor. Ardından hackerlar, bu sızan kullanıcı adı ve şifreleri, banka ve para uygulamaları gibi daha güvenli sitelerde denemeye başlıyor. Eğer biri eşleşirse, hesaba sızmak mümkün oluyor.Bunu önlemenin en iyi yolu, her hesap için farklı ve güçlü bir şifre oluşturan bir Şifre Yöneticisi kullanmak. Eğer bunu yapmadıysanız, en iyi ikinci yöntem; şifre veri ihlallerini takip etmek ve sızan her şifreyi derhal değiştirmek. Otomatik Şifre Değiştirme özelliği gerçekten vaat ettiği gibi çalışırsa, bu tür kriz anlarında çözüm sürecini oldukça pratik hale getirebilir.