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Sakarya'da feci kaza! İki araç çarpıştı: Yaralılar var...

Kaza Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yaşandı... İki otomobilin çarpıştığı kazada, 4 kişi hafif yaralandı.

Ekleme: 20.05.2025 - 13:43 Güncelleme: 20.05.2025 - 13:50 / Editör: Edin Uslu
Sakarya'da feci kaza! İki araç çarpıştı: Yaralılar var...Kaza, saat 09.30 sıralarında Serdivan ilçesi D-100 kara yolu Aşağıdereköy mevkisinde yaşandı.

Her ikisi de Adapazarı yönüne giden Ü.K. idaresindeki 54 BV 011 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 41 AHU 343 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, Ü.K., H.K., A.B., ve N.B. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlattı...

Sakarya'da feci kaza! İki araç çarpıştı: Yaralılar var...