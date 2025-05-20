Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 20-26 Mayıs tarihli hava tahmin raporu yayımlandı. Ülke genelinde birkaç gündür etkili olan sıcak ve güneşli hava dalgası vatandaşları sevindirirken, yeni hafta itibarıyla batı bölgelerinde yağışlı hava yeniden gündeme geliyor.26 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla başta İstanbul olmak üzere Marmara ve Ege'de birçok ilde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise hafta ortasına kadar artış gösterip mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Ancak pazartesi günü batıdan gelen yeni yağışlı hava dalgası, güneşli günlere kısa süreliğine ara verilmesine neden olacak.Öte yandan bugün hava nasıl olacak sorusu da yanıt buldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava raporuna göre, Türkiye genelinde hava durumu kuzey ve iç bölgelerde parçalı, yer yer çok bulutlu bir görünüm sergileyecek. Batı Karadeniz başta olmak üzere, Bilecik, Sakarya, Adana, Osmaniye, Amasya, Kars ve Ardahan çevrelerinde; ayrıca Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık seyretmesi öngörülüyor. Meteoroloji uzmanları, Batı Karadeniz bölgesinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece arasında düşeceğini belirtti. İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'de ise sıcaklıkların 3 ila 5 derece artması bekleniyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklık değerlerinde önemli bir değişim öngörülmüyor.Öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in doğu kesimlerinde rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerinden zaman zaman kuvvetli (saatte 40-60 km) esmesi bekleniyor. Meteoroloji, özellikle bu bölgelerde yaşanabilecek olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.BALIKESİR 25°C Parçalı ve az bulutluEDİRNE 26°C Parçalı ve az bulutluİSTANBUL 21°C Parçalı ve az bulutluKIRKLARELİ 23°C Parçalı ve az bulutluAFYON 24°C Parçalı ve az bulutluDENİZLİ 28°C Az bulutluİZMİR 28°C Az bulutluMUĞLA 27°C Az bulutluADANA 29°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 27°C Az bulutluHATAY 28°C Parçalı ve az bulutluISPARTA 26°C Az bulutluANKARA 24°C Parçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 22°C Parçalı ve az bulutluKONYA 27°C Az bulutluNEVŞEHİR 25°C Parçalı ve az bulutluBOLU 19°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU 20°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri, öğle saatlerinde il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP 23°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK 18°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAMASYA 29°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıARTVİN 25°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 22°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON 20°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıERZURUM 20°C Parçalı ve çok bulutluKARS 19°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 30°C Parçalı ve az bulutluVAN 20°C Parçalı ve az bulutluDİYARBAKIR 34°C Parçalı ve az bulutluGAZİANTEP 30°C Parçalı ve az bulutluMARDİN 29°C Parçalı ve az bulutluSİİRT 33°C Parçalı ve az bulutlu