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Adana'da yoğun sis! Görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü

Adana'da sabah saatlerinde etkili olan sis, işe ve okula gitmek için trafiğe çıkanları zorlu anlar yaşattı..

Ekleme: 2.05.2025 - 10:10 Güncelleme: 2.05.2025 - 10:12 / Editör: Fehmi Öztürk
Adana'da yoğun sis! Görüş mesafesi 50 metreye kadar düştüBirkaç gündür yağışlı havanın etkili olduğu Adana'da havanın aydınlanmaya başladığı saatlerde sis görüldü.

Sisli hava, trafiğe çıkanları zorlu anlar yaşattı.

Adana'da yoğun sis! Görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü

GÖRÜŞ MESAFESİ 50 METREYE DÜŞTÜ

Sisin diğer ilçelere göre daha yoğun olduğu Çukurova ilçesinde görüş mesafesi, yaklaşık 50 metreye kadar düştü.

Güneşin kendini göstermesiyle sis hava etkisini azaltmaya başladı.

Adana'da yoğun sis! Görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü