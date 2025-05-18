İsrail'den Gazze'ye kara operasyonu

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyinde geniş kapsamlı kara harekatı başlatıldığını bildirdi.İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 67 artarak 53 bin 339'a yükseldiği açıklanmıştı.Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 5'i enkaz altından çıkarılan 67 ölü ve 361 yaralının getirildiği kaydedilmişti.Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in sabahtan bu yana Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine düzenlediği saldırılarda ise 96 kişinin öldüğü, 140'tan fazla kişinin de yaralandığı kaydedildi.