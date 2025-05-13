Gümüşhane'de feci kaza! Hafif ticari araç dereye devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde dereye devrilen hafif ticari araçtaki aynı aileden 1 çocuk yaşamını yitirdi, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Gümüşhane'deki kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Balkaya köyü mevkiinde meydana geldi. Ö.Ö.'nün (45) kontrolünü yitirdiği 06 FT 2114 plakalı hafif ticari araç, yol kenarındaki dereye devrildi.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan ekiplerce araçtan çıkarılan Tevfik Eymen Önercan'ın (12) hayatını kaybettiğini belirlendi.
2'Sİ AĞIR 4 YARALI
Yaralanan sürücü ile T.Ö. (42), Z.Ö. (25) ve T.B.Ö. (3) ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan ekiplerce araçtan çıkarılan Tevfik Eymen Önercan'ın (12) hayatını kaybettiğini belirlendi.
2'Sİ AĞIR 4 YARALI
Yaralanan sürücü ile T.Ö. (42), Z.Ö. (25) ve T.B.Ö. (3) ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.