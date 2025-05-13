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Gümüşhane'de feci kaza! Hafif ticari araç dereye devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde dereye devrilen hafif ticari araçtaki aynı aileden 1 çocuk yaşamını yitirdi, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Ekleme: 13.05.2025 - 15:18 Güncelleme: 13.05.2025 - 15:31 / Editör: Atilla Özbir
Gümüşhane'de feci kaza! Hafif ticari araç dereye devrildi: 1 ölü, 4 yaralıGümüşhane'deki kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Balkaya köyü mevkiinde meydana geldi. Ö.Ö.'nün (45) kontrolünü yitirdiği 06 FT 2114 plakalı hafif ticari araç, yol kenarındaki dereye devrildi.

Gümüşhane'de feci kaza! Hafif ticari araç dereye devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan ekiplerce araçtan çıkarılan Tevfik Eymen Önercan'ın (12) hayatını kaybettiğini belirlendi.



2'Sİ AĞIR 4 YARALI

Yaralanan sürücü ile T.Ö. (42), Z.Ö. (25) ve T.B.Ö. (3) ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.