Borsa güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,80 değer kazanarak 9.747,07 puandan tamamladı.Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 28,06 puan ve yüzde 0,29 azalışla 9.719,01 puana indi.Bankacılık endeksi yüzde 0,41, holding endeksi yüzde 0,25 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,63 ile gıda içecek, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,34 ile finansal kiralama faktoring oldu.Küresel piyasalar, ABD ve Çin'in karşılıklı gümrük vergilerini geçici olarak düşürme konusunda anlaşmasının etkisiyle pozitif bir seyir izlerken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.