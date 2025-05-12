Silah bırakma kararı sonrası DEM Parti'den açıklama geldi! 'Türkiye'ye hayırlı olsun'

Terör örgütü PKK bugün fesih kararını duyurup silah bıraktığını duyurdu.Terör örgütü PKK'nın açıklaması sonrası DEM Parti'den de yeni bir açıklama yapıldı. Söz konusu açıklamada 'Bugün MYK toplanıyor. Şu an için planlanan bir açıklamamız yoktur. Herhangi bir açıklama planlandığında ayrıca duyurusunu yaparız' ifadeleri kullanıldı.DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise fesih kararı sonrası, 'Kongre Türkiye'ye hayırlı olsun. Artık demokratik Türkiye'yi inşa etmemek için herhangi bir gerekçe kalmadı. Umarım bu süreci barışla taçlandırırız' dedi. Van Milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan da 'Yeni bir dönem başladı' açıklamasını yaptı.Öte yandan PKK'nın fesih ve silah bırakma kararını duyurmasının ardından DEM Parti Milletvekili Saruhan Oluç ve Sezai Temelli MYK Toplantısı öncesi genel merkez önünde açıklamada bulundu.MYK Toplantısı ardından konuya ilişkin açıklama geleceğini belirten DEM Parti Milletvekili Sezai Temelli, 'Kararlar geldi, şimdi MYK'ya giriyoruz. Hep beraber değerlendireceğiz. Sonrasında MYK'dan bir açıklama gelecek' dedi. DEM Parti Milletvekili Saruhan Oluç ise 'Hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.