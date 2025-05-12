Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Doların değer kazanması, altının diğer para birimleriyle işlem gören yatırımcılar için daha pahalı hale gelmesine neden oldu. Hindistan - Pakistan gerginliğinin azalması da altında tansiyonun düşmesine neden oldu ve altın haftaya düşüşle başladı. İşte 12 Mayıs 2025 güncel altın fiyatları.Ons altın haftaya 3283 dolardan başladı. Şu an 3278 dolardan işlem görüyor.Gram altın güne 4092 liradan başladı. Şu sıralar 4074 liradan alıcı buluyor.Çeyrek altın ise şu an piyasada 6,870 liradan işlem alıyor.