Selçuk Bayraktar KKTC TEKNOFEST'te konuştu

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bu yıl düzenlenen TEKNOFEST 2025'in açılış töreninde dikkat çeken mesajlar verdi. Eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleşen etkinlikte konuşan Bayraktar, TEKNOFEST'in yalnızca bir teknoloji festivali değil, aynı zamanda insanlık için umut taşıyan bir hareket olduğunu vurguladı.Bayraktar, 'TEKNOFEST kuşağı olarak insanlığa nefes olacak, fayda sağlayacak teknolojiler geliştirmek için çalışıyoruz' diyerek, festivalin ideolojik zeminine işaret etti:Bugün burada yalnız değiliz, siz de yalnız değilsiniz. Bu topraklar mücahitlerin özgürlük mücadelesiyle yazdığı kahramanlık destanını taşıyor. Biz de onların hatırasını yüksek teknolojiyle yaşatıyoruz.KKTC'nin bir teknoloji ve barış adası olarak konumlandığını belirten Bayraktar, 47 bin öğrencinin yarışmalara başvurduğunu ve bu gençlerin her birinin insanlık yararına fikir üretmeye odaklandığını aktardı. Bayraktar'a göre, TEKNOFEST “rotasını kaybetmiş bir dünyaya yön çizen” bir oluşum ve bu yön adalet, birlik ve özgürlük üzerine kurulmalı.Konuşmasında dünyadaki adaletsizliklere de değinen Bayraktar, 'Gazze'de çocuklar bombalanıyor, insanlık karanlık bir döneme sürükleniyor. Biz, ayrıştıran değil birleştiren bir dünya hayal ediyoruz ve bu dünyayı sizler inşa edeceksiniz' dedi.TEKNOFEST'in düzenlendiği alanı “milli teknoloji hamlesinin sahnesi” olarak tanımlayan Bayraktar, KKTC'nin bilim, özgürlük ve barışın merkezi haline gelmesi gerektiğini belirtti:Dünyanın dört bir yanından bilim insanları Lefkoşa'ya gelmeli. Bu ada teknolojiyle, bilgiyle özgürlüğü ve barışı birlikte soluyacak.TEKNOFEST 2025, sadece genç mucitlerin projelerine değil, tarihsel hafızaya da ev sahipliği yapıyor. Festival alanında kurulan 'Kıbrıs Barış Harekatı Deneyim Alanı', ziyaretçilere 1974'teki harekâtı Mehmetçik'in gözünden yaşama imkânı sunuyor. LED ekranlarla kaplı alan, gelişmiş ses ve görüntü sistemleri sayesinde katılımcılara tarihî anları adeta yeniden yaşatıyor. Deneyim sonrası ziyaretçiler, yapay zekâ destekli bir alanda hatıra fotoğrafı da çektirebiliyor.Festival, 4 Mayıs'a kadar eski Ercan Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Katılım tamamen ücretsiz olup, giriş yapmak isteyenlerin TEKNOFEST'in resmi internet sitesi üzerinden kayıt yaptırmaları gerekiyor. Her ziyaretçi için ayrı bir bilet düzenlenirken, 7 yaş altındaki çocuklar için kayıt şartı bulunmuyor. Festival alanı her gün 09.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.