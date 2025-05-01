Adana'da kaza yapan otomobil alev alev yandı

Adana'da meydana gelen trafik kazasında, facianın kıyısından döndüldü.Mersin Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda seyreden cip sürücüsü Mustafa E., bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.Kontrolden çıkan otomobil, önce Abdulkadir C. kontrolündeki 06 CYY 572 plakalı cipe, ardından da sol şeritte ilerleyen Latif S. idaresindeki 27 R 4014 plakalı tıra arkadan çarptı.Çarpışmanın etkisiyle cip aniden alev aldı.Araçta bulunan Mustafa E. ve yolcu Hatice Ç., son anda kendilerini dışarı atarak yanmaktan kurtuldu. Latif S. yangını görünce tırı dorseden çıkarttı.,Kısa sürede alev topuna dönen cip kullanılamaz hale geldi.Kazada tırın dorsesi de yanarken, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.Mustafa E. ve Hatice Ç., sağlık ekipleri tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Her iki kişinin de hastanede ayakta tedavisi yapıldığı öğrenildi.Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan otoyol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.