Mardin’de feci kaza! Otomobil takla attı: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kaza, saat 06.00 sıralarında Nusaybin'e bağlı kırsal Hasantepe Mahallesi yakınlarında uluslararası İpekyolu üzerinde meydana geldi.Ertuğrul Altınalan (36), kamyonet ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tankere çarptıktan sonra takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.Yapılan kontrollerde, kamyonette bulunan 2 yaşındaki Mehmet Ali Altınalan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan anne Nuray Altınalan (33) ve baba Ertuğrul Altınalan, ilk müdahalelerinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Ali'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, tanker sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.