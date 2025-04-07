Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Eyyübiye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerinde olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde M.K. idaresindeki otomobil ile S.K.'nin kullandığı araç çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan toplam 8 kişi yaralandı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDIYaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.