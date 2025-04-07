Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Eyyübiye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerinde olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde M.K. idaresindeki otomobil ile S.K.'nin kullandığı araç çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan toplam 8 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan toplam 8 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.