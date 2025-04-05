THY'den yeni karar! 24 saatte kesintisiz iade dönemi

Türkiye'nin öncü hava yolu şirketi THY, uçak biletleriyle ilgili yeni bir karar aldı. Buna göre müşterilere ücretsiz iade hakkı tanındı.THY'den alınan biletler ilk 24 saat içinde kesintisiz şekilde iade edilebilecek. Böylece plan değişikliği yapan müşteriler bu durumdan olumsuz etkilenmeyecek.THY'den yapılan açıklamada, “İlk 24 saatte kesintisiz bilet iadesi; seyahat planınız kesin değil ise içiniz rahat olsun. İnternet sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden aldığınız bileti 24 saat içinde kesintisiz iade edebilirsiniz” denildi.