Hastanede gizemli ölüm! Tuvalette cansız bedeni bulundu

Antalya’da 62 yaşındaki evsiz olduğu öğrenilen erkek şahıs, bir hastanenin tuvaletinde ölü olarak bulundu.

Korkunç olay, Manavgat Devlet Hastanesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, hastane tuvaletine giren bir şahsın uzun süre çıkmaması üzerine hastane görevlileri tarafından kapı açıldı. Tuvalete giren şahsın hareketsiz halde yattığı görüldü.Doktorlar tarafından yapılan kontrolde şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi.62 yaşındaki Yusuf Kahriman'ın Adana nüfusuna kayıtlı olduğu, Manavgat'ta bimekan yaşadığı öğrenildi.Kahriman'ın cenazesi Cumhuriyet Savcısı, Adli Tabip ve Olay Yeri İnceleme ekibinin yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.