Şehit Bekçi Uğur Gölçek son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Bağcılar Yüzyıl Mahallesi'nde 1 Mart saat 23.30 sıralarında yaşanan olayda, kimlik kontrolü yapan bekçilerin 'dur' ihtarına uymayan 4 şüphelinin silahlı saldırısı sonucu Çarşı ve Mahalle Bekçisi Uğur Gölçek, ağır yaralandı.Gölçek, kaldırıldığı hastanede dün şehit oldu.İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDE TÖRENGölçek için bugün İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.Törene İstanbul Valisi Davut Gül, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, Sahil Güvenlik ve Marmara Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu, Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Metin Sarıhan, İstanbul Boğaz Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı katıldı.EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NDE TOPRAĞA VERİLDİTörenin ardından Gölçek öğle namazına müteakip Fatih Camii'nde kılınan namazın ardından, Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi.'5 ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANARAK GÖZALTINA ALINMIŞTIR'Törende konuşan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, şöyle dedi:Bugün kahraman meslektaşımız, Şehidimiz Uğur Gölçek'i son yolculuğuna uğurluyoruz. Rabbim mekanını cennet, makamını ali eylesin. Başta yüreği yanan ailesi olmak üzere, tüm yakınlarına, kahraman teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Uğur kardeşimiz, 1 Nisan Salı günü, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yaparken, durdurulmak istenen şüpheli şahısların ateş açması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmış, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 Nisan Çarşamba günü şehadet şerbetini içmiştir. Hain saldırıyı gerçekleştiren şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.'BİR KARDEŞİMİZİ KAYBETMENİN TARİFSİZ HÜZNÜNÜ YAŞIYORUZ'Merhum Şairimizin ifade ettiği gibi; Şehitler diyorlar ki: 'Görünüşe kanmayın, tabutlara bakıp da, bizi öldü sanmayın. Biz, ölümü öldüren bir îmân taşıyoruz, Kur'ân'a andolsun ki; dipdiri yaşıyoruz. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim şehitlerimiz için; Onlar diridirler fakat siz anlayamazsınız' buyurmaktadır. Şehidimizin Değerli Ailesi, şüphesiz evlat acısı yaşamak zordur. Sizler en değerli varlığınızı bu vatan için şehit verdiniz. Rabbim sizlere sabrı cemil ihsan eylesin. Bu ağır imtihanda muvaffak olmayı nasip etsin. Bizler de bir meslektaşımızı, bir kardeşimizi kaybetmenin tarifsiz hüznünü yaşıyoruz. Emniyet Teşkilatı olarak, milletimizin emrinde, ülkemizin huzur ve güvenliği için kararlılıkla görev yapmaya devam edeceğiz. Başta Çarşı ve Mahalle Bekçimiz Uğur Gölçek olmak üzere, vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum. Milletimizin başı sağ olsun.