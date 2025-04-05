485 yıldır aynı yöntem kullanılıyor! 27 Nisan'da halka saçılacak

UNESCO'nun Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan ve 21 Mart tarihinde Nevruz Bayramı şenlikleri ile başlayan 485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivalinde saçımı yapılacak 8 ton Mesir Macunu yapımında geleneksel yöntemler kullanılıyor.21 Mart Nevruz Bayramı'nda temsili karma töreni ile başlayan mesir macunu üretimi devam ediyor. 27 Nisan tarihinde saçımı yapılacak olan 8 ton mesir macununun yapımına devam ettiğini kaydeden Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, kadınların elinden geleneklere uygun olarak üretimin ara verilmeden devam ettiğini söyledi.Başkan Tanık, '485'inci kez kutlanacak olan Mesir Festivali 22-27 Nisan arasında kutlanacak ve 27 Nisan Pazar günü geleneksel saçım töreni ile sona erecek. Valiliğimiz, büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz ile turizm derneğimiz olarak çalışmalarımız geleneğe uygun bir şekilde başladı. Bu sene saçılacak mesir macunumuzu hazırlıyoruz. Geçen sene 7 ton mesir macunu saçılmıştı, bu sene 8 ton saçılacak.' diye konuştu.Manisa 485. Uluslararası Mesir Macunu Festivalinin 27 Nisan Pazar günü saçım töreni ile sona ereceğini vurgulayan Başkan Tanık, saçılacak 8 ton mesir macununun her yıl olduğu gibi bu yıl da şifa duasının okunacağını söyledi.Mesir üretiminin kadınlara istihdam sağladığını vurgulayan Başkan Tanık, derneğin imalathanesinde 20 yılı aşkın süredir çalışmaya devam eden kadınlar tarafından yılın 365 günü üretimin devam ettiğini söyledi.Mesir macunu, 41 çeşit baharat ve şifalı ottan oluşan bir macun çeşididir. İlk olarak Yavuz Sultan Selim'in eşi Ayşe Hafsa Sultan hastalanınca dönemin ünlü ve başarılı hekimi Merkez Efendi tarafından kullanılmıştır. Daha sonra halk tarafından ilgi görünce halka da dağıtılmaya başlanmıştır. Günümüzde Mesir Macunu Nevruz gününde 21 Mart'ta Manisa'daki Sultan Camii Darüşşifasında yapılan dua töreni ile karılmaya başlanır ve 21 Mart'ı takip eden hafta boyunca çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle kutlanan Mesir Şenlikleri'nin kutlandığı haftanın son gününde (Pazar günü) macun Sultan Camii kubbe ve minarelerinden halka saçılmaktadır. Mesir macununun genel özellikleri, hoş lezzeti ve kokusudur. Vücuda kuvvet, kalbe ferahlık verir, damağı kuvvetlendirir, dikkati arttırır, siniri yatıştırır, nefes darlığı, baş dönmesi, sırt, bel ağrısı, siyatik ve romatizmaya iyi gelir, kanı temizler, göğsü yumuşatır, idrar zorluğunu giderir ve iştah açar.485 yıldır hazırlanan mesir macunu içerisinde bulunan baharatlar şöyle: 'Tarçın, karabiber, yenibahar, karanfil, çörek otu, hardal tohumu, anason, kişniş, zencefil, hibiskus, zerdeçal, Hindistan cevizi, rezene, kebabiye, sinameki, sarıhalile, vanilya, darı fülfül, kakule, havlıcan, hıyarşembe, safran, kimyon, çam sakızı, mürsafi, meyan balı, zulumba, limon kabuğu, portakal kabuğu, deve dikeni tohumu, keten tohumu, keçiboynuzu, udi hindi, ısırgan tohumu, akbiber, üzüm çekirdeği, hayıt tohumu, biberiye, funda yaprağı, melisa otu ve karahalile.'