İBB'ye yönelik ikinci dalga operasyonu: 30 şüpheli hakkında tutuklama talebi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması derinleşirken, her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürerken, bu kapsamda 26 Nisan Cumartesi günü 2. dalga operasyon düzenlendi.İBB'ye yönelik mali suçlar soruşturmasının ikinci dalgasında 52 kişi gözaltına alındı.Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilmesinin ardından İstanbul, Ankara, Tekirdağ'da 26 Nisan'da düzenlenen operasyonda yakalanan 52 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünün ardından zanlılar, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli ifade işlemlerinin ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan 48 şüpheliden 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle, 30 kişi ise tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.