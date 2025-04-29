Hayatı film oluyor! Kim canlandıracak?
Yeşilçam’ın efsane oyuncusu Adile Naşit’in hayatı beyaz perdeye taşınıyor. Şen kahkahası ile 7’den 70’e herkesin gönlüne taht kuran Naşit’i canlandıracak isim belli oldu. Bakın Yeşilçam’ın Hafize Ana’sını kim canlandıracakmış…
Yeşilçam sinemasının duayen isimleri arasında yer alan ve 7’den 70’e herkesin hafızasında derin izler bırakan Adile Naşit’in gerçek yaşam öyküsü beyaz perdeye taşınıyor.
Tiyatrodan sinemaya, çocuk programlarından hafızlara kazınan unutulmaz karaktere kadar oldukça geniş bir hayran kitlesine sahip olan oyuncunun hayatı sinema filmi ile seyirci karşısına çıkacak.
Şen kahkahası ile hafızlarda derin izler bırakmayı başaran usta oyuncu 57 yaşında yaşamını yitirmişti. Erken yaşta hayat gözlerini yuman oyuncunun hayatı Çağan Irmak’ın yönetmenliğinde hayranları ile buluşacak.
ADİLE NAŞİT’İ CANLANDIRACAK OYUNCU BELLİ OLDU
Senaryosunu Nermin Yıldırım tarafından kaleme alınan film seyirciyi büyülemeye hazırlanıyor. Oyuncu arayışları devam eden filmde usta oyuncuyu canlandıracak isim netleşti.
Çağan Irmak imzasıyla beyaz perdeye taşınacak olan bu biyografi filminde Adile Naşit’i, Berlinale Gümüş Ayı ödüllü oyuncusu Meltem Kaplan canlandıracak.
BKM yapımı olan filmin ise 2025 mayıs ayında sete çıkması bekleniyor.
Tiyatrodan sinemaya, çocuk programlarından hafızlara kazınan unutulmaz karaktere kadar oldukça geniş bir hayran kitlesine sahip olan oyuncunun hayatı sinema filmi ile seyirci karşısına çıkacak.
Şen kahkahası ile hafızlarda derin izler bırakmayı başaran usta oyuncu 57 yaşında yaşamını yitirmişti. Erken yaşta hayat gözlerini yuman oyuncunun hayatı Çağan Irmak’ın yönetmenliğinde hayranları ile buluşacak.
ADİLE NAŞİT’İ CANLANDIRACAK OYUNCU BELLİ OLDU
Senaryosunu Nermin Yıldırım tarafından kaleme alınan film seyirciyi büyülemeye hazırlanıyor. Oyuncu arayışları devam eden filmde usta oyuncuyu canlandıracak isim netleşti.
Çağan Irmak imzasıyla beyaz perdeye taşınacak olan bu biyografi filminde Adile Naşit’i, Berlinale Gümüş Ayı ödüllü oyuncusu Meltem Kaplan canlandıracak.
BKM yapımı olan filmin ise 2025 mayıs ayında sete çıkması bekleniyor.