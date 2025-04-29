Hayatı film oluyor! Kim canlandıracak?

Yeşilçam sinemasının duayen isimleri arasında yer alan ve 7’den 70’e herkesin hafızasında derin izler bırakan Adile Naşit’in gerçek yaşam öyküsü beyaz perdeye taşınıyor.Tiyatrodan sinemaya, çocuk programlarından hafızlara kazınan unutulmaz karaktere kadar oldukça geniş bir hayran kitlesine sahip olan oyuncunun hayatı sinema filmi ile seyirci karşısına çıkacak.Şen kahkahası ile hafızlarda derin izler bırakmayı başaran usta oyuncu 57 yaşında yaşamını yitirmişti. Erken yaşta hayat gözlerini yuman oyuncunun hayatı Çağan Irmak’ın yönetmenliğinde hayranları ile buluşacak.Senaryosunu Nermin Yıldırım tarafından kaleme alınan film seyirciyi büyülemeye hazırlanıyor. Oyuncu arayışları devam eden filmde usta oyuncuyu canlandıracak isim netleşti.Çağan Irmak imzasıyla beyaz perdeye taşınacak olan bu biyografi filminde Adile Naşit’i, Berlinale Gümüş Ayı ödüllü oyuncusu Meltem Kaplan canlandıracak.BKM yapımı olan filmin ise 2025 mayıs ayında sete çıkması bekleniyor.