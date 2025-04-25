İzmir'de PKK operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
İzmir'de terör örgütü PKK'ya üye olduğu ve sosyal medya üzerinden propaganda yaptığı belirlenen 6 şüpheliye yönelik jandarmanın düzenlediği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı, firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütüne üye olduğu ve propaganda yaptığı belirlenen 6 şüpheli, jandarma ekiplerince belirlendi.
OPERASYON YAPILDI
İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamaya yönelik bu sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirdi.
4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyon çerçevesinde yapılan baskınlarda, 4 şüpheli gözaltına alınırken, firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.