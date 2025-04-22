Yeni trafik düzenlemesi yolda! Zincirleme ceza dönemi

2024 yılı boyunca Türkiye'de trafik kazaları ciddi bir toplumsal sorun olmaya devam etti. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre yıl genelinde ülke çapında toplam 623 bin 148 trafik kazası yaşandı. Bu kazalarda 2 bin 713 kişi hayatını kaybederken, 388 bin 644 kişi yaralandı.Kazaların temel nedenleri arasında sürücü hataları başı çekti. Özellikle aşırı hız, en çok kazaya yol açan unsur olarak öne çıktı. Tespitlere göre 105 bin 783 ölümlü ve yaralanmalı kazanın, sürücülerin araç hızını yol, hava ve trafik koşullarına göre ayarlamamasından kaynaklandığı belirlendi.Sürücü hataları arasında ikinci sırada, kavşaklarda ve geçitlerde geçiş önceliğine uymama yer aldı. Bu kural ihlali 45 bin 45 kazaya neden oldu. Ayrıca, 25 bin 218 kazanın da şerit izleme ve değiştirme kurallarının ihlali sonucu meydana geldiği kaydedildi.Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, artan trafik kazaları ve tehlikeli sürüş davranışları, hükümeti yeni önlemler almaya yöneltti. Cumhurbaşkanlığı'nda, AK Parti grup yönetimi ile ilgili bakanlık temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantılarda trafik suçlarına yönelik yeni cezai düzenlemeler gündeme geldi.Meclis'e sunulması beklenen yeni yargı paketinde, tehlikeli araç kullanımı daha sert şekilde cezalandırılacak. Taslak düzenlemeye göre; alkollü araç kullanmak, yol kesmek gibi eylemler artık hapis cezası kapsamına alınacak. Drift atma, makas atma ve ambulansa yol vermeme gibi davranışların para cezaları da önemli oranda artırılacak.Yeni düzenlemelerde dikkat çeken bir diğer madde ise zincirleme trafik suçlarına ilişkin. Aynı sürücünün, kısa bir süre içinde birden fazla trafik kuralını ihlal etmesi durumunda cezalarda artırıma gidilecek. AK Parti kaynakları, 'Bir sürücü kırmızı ışık ihlali yapıyor, ardından şerit değiştiriyor ve bir başkasının önünü kesiyor. Bu zincirleme ihlaller artık daha ağır ceza sebebi olacak' açıklamasında bulundu.