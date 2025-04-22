Toplu taşıma kullananlara müjde! O tarihte ulaşım ücretsiz olacak

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları sevindirecek bir müjde verdi. O tarihte, otobüs, raylı sistemler ve deniz ulaşımı tamamen ücretsiz olacak.

Kocaeli'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı büyük bir coşku içinde kutlanıyor.İzmit Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliklerde çocukları ağırlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kutlamalara katılacak vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla toplu taşıma araçlarını ücretsiz hale getirdi.Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Çarşamba günü boyunca otobüs, raylı sistemler ve deniz ulaşımında ücretsiz seferler düzenleyecek.Ancak bazı hatlar, özel hizmet sunmaya devam edecek.Kocaeli Ulaşım Park'a ait Hat 200 İzmit-Kartal, Hat 250 Otogar-Sabiha Gökçen Havalimanı ve Hat 700 hatları, diğer hatlar gibi ücretsiz olmayacak ve normal ücretli olarak hizmet verecek.