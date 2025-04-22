THY'den 23 Nisan kampanyası! Çocuklara bayram hediyesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na kısa süre kala Türk Hava Yolları çocukları sevindirecek haberi verdi. Bu yıl bayramda çocukları ile gezi düzenleyecek olanlar büyük indirimle uçabilecek.Belirli tarihlerde alınan biletlere indirim uygulanacak, çocuklar yolculuğa çıkacak.Türk Hava Yolları bu yıl 23 Nisan'a özel indirim kampanyasını duyurdu. Çocukları sevindirecek bayram hediyesi sonrası tatil planları yapılmaya başlandı. Bu yıl bayramda binlerce çocuk %50 indirimle uçabilecek.Duyurulan kampanya sonrası aileler planlarını yapmaya başladı. 2-11 yaş aralığındaki çocuklar belirlenen tarihe kadar yapılacak yurt içi destinasyonlara %50 indirimle uçabilecek.THY tarafından duyurulan 23 Nisan kampanyası için 22-23 Nisan'da THY2304 koduyla alınacak biletlerde %50 indirim uygulanacak.Büyük fırsattan yararlanmak için biletleme dönemi 22 - 23 Nisan olarak belirlenirken seyahat dönemi 23 Nisan - 30 Haziran olarak duyuruldu.Yurt içi 23 Nisan %50 kampanyası için paylaşılan detaylarda "İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı Türk Hava Yolları Ekonomi ve Business Class, yurt içi, tek yön ve gidiş-dönüş, direkt ve aktarmalı uçuşlarda geçerlidir" ifadeleri yer aldı.02 – 11 yaş aralığında çocukları kapsayan kampanyada çocuğun 12. yaş gününü kutlamamış olması gerekiyor. Türk Hava Yolları internet sitesi veya uygulaması üzerinden satın alınacak ödemelerde THY2304 indirim kodu uygulanacak.Kampanya THY tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli olurken iptal, iade ve değişimlerde orijinal bilet kuralı uygulanır.