Dilan ve Engin Polat'ın lüks araçları bugün satılıyor

Dilan-Engin Polat çifti, gündemden düşmüyor.Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Polat çifti, geçtiğimiz ağustos ayında tahliye edilmişti.Çiftin tutuklanmadan önce ise lüks araçlarına el konuldu.El konulan bu lüks araçların satışı da geçtiğimiz aylarda gündeme gelmişti. Beklenen gün ise geldi...Lüks araçlar bugün satışa çıkıyor.Dilan ve Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul Otomotiv Anonim Şirketinin mülkiyetinde bulunan araçlar bugün açık ihale yöntemiyle satılacak.TMSF'nin kayyum olarak görevlendirilmesinin ardından kapalı otoparkta getirilen araçlar, güvenlik kameralarıyla 24 saat muhafaza altında tutuluyordu.Bağımsız değerleme kuruluşu tarafından belirlenen araçların rayiç bedelleri, ihale ilanında muhammen bedel olarak belirtiliyor.İhaleye katılacaklar, önce kapalı zarfla tekliflerini komisyona iletecek. Kapalı zarflar açıldığında ortaya çıkan en yüksek teklifin muhammen bedelin üzerinde olması durumunda açık artırma aşamasına geçilecek.Komisyonun onayının ardından lüks araçlar yeni sahiplerinin olacak.Saat 10'da TMSF'nin İstanbul'daki binasında düzenlenecek ihaleyle ilgili bütün detaylara TMSF'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.Araçlara talip olanlar önceden randevu alarak araçların bulunduğu adreste incelemesini yapabildi.