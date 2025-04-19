Bakan duyurdu! İlk ödemeler mayıs ayında

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, katıldığı bir televizyon programında hem kişisel hikayesini hem de sosyal destek projelerine dair önemli açıklamalarda bulundu.Bakan Göktaş, ailesinin göç geçmişinden söz ederek, "Dedem 1969 yılında Afyon'un Emirdağ ilçesinden Belçika'ya göç etti. Ben de Belçika’da dünyaya geldim. Dedem, Belçika’nın ilk Türk marketini açan kişi. Babamlar da bu geleneği sürdürerek market işletti. Ben de okuldan sonra o markette çalıştım; kasiyerlik yaptım, raflara meyve sebze yerleştirdim. Bu deneyim, topluma hizmet etme bilincimi pekiştirdi ve siyasi kariyerimin ilk adımlarını attım" ifadelerini kullandı.Göktaş, güncellenen doğum destek sistemine dair de müjdeler verdi. Yeni sistemle birlikte:İlk çocuğa 5 bin TL tek seferlik destek,İkinci çocuk için aylık 1.500 TL (çocuk 5 yaşına gelene kadar),Üçüncü çocuk için ise ayda 5 bin TL destek verileceğini belirtti.Destek ödemeleri annelerin hesaplarına yatırılacak ve ilk ödemeler Mayıs ayında başlayacak. Göktaş, şu ana kadar 169 bin 921 başvuru aldıklarını, başvuruların yüzde 43’ünün ilk çocuk için olduğunu ve en çok başvurunun İstanbul, ardından Ankara ve Şanlıurfa'dan geldiğini aktardı.25 Aralık 2024’te kurulan Nüfus Politikaları Kurulu aracılığıyla yeni projelerin temellerinin atıldığını belirten Bakan Göktaş, özellikle evde bakım modelleri ve çalışan kadınlara yönelik destekler üzerinde durduklarını söyledi. Kadınların iş hayatına daha güçlü katılabilmesi için kreş sayılarının artırılması, komşu anne gibi yenilikçi modellerin hayata geçirileceğini duyurdu.