Sakarya'da silah kaçakçılarına yönelik operasyon

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, suçun önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.Bu çerçevede Erenler ilçesinde uyuşturucu ve silah kaçakçılığına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.M.Ç, E.G., K.A. ve Ç.Ü. isimli şüpheliler gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde de baskın yapıldı.Ev ve eklentilerde yapılan aramada; 220 gram metamfetamin, 200 gram sentetik uyuşturucu, 30 gram skunk, 40 gram satışa hazır halde metamfetamin, 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adeta hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet yarı otomatik av tüfeği, 6 adet cep telefonu ele geçirildi.Haklarında adli işlem başlatılan K.A. serbest, Ç.Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken M.Ç. ve E.G. tutuklandı.