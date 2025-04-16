Bakan Bolat, Suriye'de Ekonomi ve Sanayi Bakanı eş-Şa’ar ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal eş-Şa'ar ile görüştü.Bakan Bolat, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti:Bugün başlayan Suriye Şam ziyaretimiz kapsamında Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Sayın Nidal eş-Şa'ar ile ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdik. Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanlığındaki görüşmemizde Türkiye ve Suriye olarak, ikili ticari konuları, yatırımları, altyapı, ulaştırma, enerji, finans, sağlık ve gümrük konularında atacağımız ortak adımları ele aldık.İç savaş sonrası dönemde yeniden imar ve inşa faaliyetlerinin yürütüleceği dost ve kardeş ülke Suriye'ye desteğimiz tamdır. Bu çerçevede Türkiye olarak, 8 Aralık devrimi sonrası, Halep ve Şam'a ticari temsilcilik açtık. Görüşmemizde, Ticaret Bakanlığı heyetlerimiz arasında gerçekleşen ilk toplantılarda ele alınan konu başlıklarını bugün Sayın eş-Şa'ar ile geniş bir çerçevede ele alma ve atılacak adımları değerlendirme fırsatı bulduk.Türkiye ve Suriye, yeni dönemde ilişkilerini çok boyutlu şekilde geliştirme noktasında tarihi bir fırsata sahiptir. Suriye'nin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda iş dünyamızla birlikte yatırımdan, hizmetlere, altyapıdan mal ticaretine kadar geniş bir alanda iş birliğine açık olduğumuzu vurguladık.