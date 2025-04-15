65 yaş üstü olan yaşadı! Fatura desteği başlıyor

Düzce Belediyesi, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşları ilgilendiren önemli bir sosyal destek uygulamasını hayata geçirdi.Belediye Meclisi'nin 9 Ocak 2025 tarihli ve 37 sayılı kararı doğrultusunda yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle, yaşlı bireylerin su faturalarında tam %20'lik indirim uygulanacak.Bu kararla birlikte, Düzce'de yaşayan emekli ya da sabit gelirli yaşlı bireylerin ekonomik yükü bir nebze de olsa hafifletilmiş olacak.Belediye, destekten yararlanmak isteyen yurttaşların belirli koşulları karşılaması gerektiğini duyurdu.İndirimden yararlanmak isteyenlerin, üzerine kayıtlı yalnızca bir su aboneliği bulunması gerekiyor. Ayrıca bu abonelik mutlaka başvuru sahibinin kendi adına kayıtlı olmalı.Başvuruda bulunan kişinin Düzce'de ikamet ettiğini belgeleyen evrakları da sunması şart.Gerekli şartları taşıyan vatandaşlar, kimlik fotokopisi ve ikamet belgeleriyle birlikte belediyeye başvurarak %20 indirimli tarifeye geçebilecek. Tüm kontrollerin ardından sistem otomatik olarak indirimi tanımlayacak.