Ekmek alırken dikkat! Bu ekmekler raflardan kalkıyor

ABD'de market raflarında yer alan paketli ekmekler hakkında toplatılma kararı alındı. İçerik etiketlerinde yer almayan maddelerden dolayı yüzlerce kasa ekmek hakkında acil olarak geri çağrıldı.Bakery Group tarafından yapılan açıklamada, 629 kasa Dense Brioche Pullman somunu ve 104 kasa 4.5 inç Brioche Hamburger Ekmeğinin bu süreçten etkilendiği belirtildi.FDA, ürünleri Sınıf 2 kategorisinde değerlendirirken, ürünlerin kullanımının geçici ve geri döndürülebilir sağlık sorunlarına neden olabileceği açıkladı.Söz konusu paketlenmiş ekmeklerin çağırılma nedeninin ise içinde etiketlerde belirtilmeyen süt ve Sarı 5 isimli hayvan çalışmalarına kanser riski ile ilişkilendirildi. Bu maddeler Avrupa'da yasaklanmış maddeler arasında yer aldığı belirtildi.Bakery Group, söz konusu ürünlerin 24 Aralık 2024 ile 12 Mart 2025 tarihleri arasında Fort Worth ve Dallas'taki Rodeo Goat Casa Linda mağazalarında satıldığını bildirdi.Ürün kodları ise sırasıyla Dense Brioche Pullman için 654293, Brioche Hamburger Ekmeği için 54500 olarak belirtildi.