İstanbul Beşiktaş’ta panik anları: Kafede yangın çıktı!

İstanbul Beşiktaş’taki bir kafede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mutfak bölümünde çıktığı öğrenilen yangın kısa sürede çatıya sıçradı. Alevler ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü...

Yangın, saat 11.00 sıralarında Beşiktaş İskelesi'nin yanında bulunan bir kafenin mutfak bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Mutfak bölümündeki yangın kısa sürede büyürken, alevler kafenin çatısına sıçradı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından yangın kısa sürede söndürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.