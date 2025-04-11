Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistinlilere soykırıma tepki: İsrail terör devletidir!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:Antalya'dan dünyaya barış mesajları veriyoruz. Küresel diplomasinin kalbi 3 gün boyunda burada atacak. Çatışmaların yerine diyaloğu, kutuplaşmanın yerine ortak aklı ve küresel vicdanı tercih ettiğimizi bir kez daha ilan ediyoruz. Dünya 5'ten büyüktür, çünkü insanlık 5'ten büyüktür.1000 yıldır bu topraklardayız, yine daha nice asırlar boyunca burada olacağız. Bölgemizin köklü tarihine uygun olarak medeniyetin, huzurun, barışın coğrafyası olmasını istiyoruz, biz artık çatışmanın değil, kan gözyaşı acı ve gerilimin değil, refah ve istikrarın olduğu bir bölge, dünya bırakmak istiyoruz.Kimsenin toprağında gözümüz yok.İsrail 1.5 senedir en temel insan haklarını hiçe sayarak, Filistin halkına apaçık bir soykırım uyguluyor.500 sene önce topraklarından kovulan İsrail halkını, Yahudileri bu topraklarda misafir ettik. O günkü Türkiye neyse bugünkü Türkiye'de aynısıdır. Başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası toplumun tüm üyelerini bir kez daha akan kanı durdurmaya, Filistin halkının yanında olmaya davet ediyorum. 8 Aralık devrimiyle sadece Suriye'de değil, tüm bölgemizde kalıcı istikrarın tesisine yönelik yakalanan fırsatın heba edilmesine izin veremeyiz. İsrail'in Gazze'deki devlet terörü devam ettikçe, ateşkes çabaları sabote edildikçe, masumların üzerine bomba yağdıkça kalıcı barışın gelmesi oldukça zordurİsrail Suriye'de azınlıkları kışkırtıyor. Suriye'de yeni bir istikrarsızlığa göz yummayız. Soğuk kanlılığımızı, meseleleri diyalog yoluyla çözme tavrımızı kimse yanlış anlamamalı, sükunetimiz birilerini hatalı heveslere sürüklememeliSuriye'nin toprak bütünlüğünün muhafazasında Trump ve Putin başta olmak üzere, bölgede nüfuz sahibi aktörlerle anlayış birliği ve yakın diyalog halindeyiz.AB'ye tam üyelik stratejik hedefimiz. Türkiye AB'ye tam üye olmalıdır. AB'den somut adımlar atmasını bekliyoruz.Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği, eşit uluslararası statüsünün tescili için çabalarımızı artırdık. Adalet tecelli edene kadar bunu sabırla sürdüreceğiZ.(Ticaret savaşları) Türkiye yeni dönemin kazananlarından olacak.AB'ye tam üyelik stratejik hedefimiz. Türkiye AB'ye tam üye olmalıdır. AB'den somut adımlar atmasını bekliyoruz.Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği, eşit uluslararası statüsünün tescili için çabalarımızı artırdık. Adalet tecelli edene kadar bunu sabırla sürdüreceğiz.Türkiye olmadan Avrupa güvenliğinin düşünülemeyeceği bir kez daha ortaya çıkmıştır. Türkiye, Avrupa güvenliği için gelecekte de sorumluluk almaya hazırdır(Ticaret savaşları) Türkiye yeni dönemin kazananlarından olacak. Müttefikimiz ve stratejik ortağımız ABD'yle 100 milyar dolarlık ticaret hedefimize büyük önem veriyoruz.Başkan Trump'ın ikinci döneminde kendisiyle olan yakın dostluğumuzun da katkısıyla ABD ile ilişkilerimizin her alanda serpileceğine inanıyorum.Gümrük tarifeleri üzerinden kızışan ticari rekabetin yıkıcı hale gelmemesi için elimizden geleni yapıyoruz, Türkiye bu sürecin kazananlarından biri olacak.