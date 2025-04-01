iPhone'lara gelen 10 önemli özellik! iOS 18.4 güncellemesi yayında

Apple, iPhone ve iPad kullanıcıları için iOS 18.4 ve iPadOS 18.4 sürümlerini yayınladı. İki ay önce çıkan 18.3 versiyonunun ardından gelen yeni güncellemeler, birbirinden dikkat çekici özelliği beraberinde getirdi. Peki iOS 18.4 güncellemesi nasıl indirilir? iOS 18.4 özellikleri neler? İşte tüm detaylar.MacRumors'un haberine göre iPhone 16 serisi ile iPhone 15 Pro ve Pro Max'e özel Apple Intelligence özellikleri genişletildi. Öncelikli bildirimler sayesinde önemli uyarılar en üstte gösteriliyor. Görsel içerik oluşturma aracı Image Playground'a 'Sketch' adı verilen çizim stili eklendi.Desteklenen diller arasında ise artık İngilizce (Hindistan, Singapur), Fransızca (Fransa, Kanada), Almanca, İtalyanca, Japonca, Korece, Portekizce (Brezilya), Basitleştirilmiş Çince ve İspanyolca (İspanya, Latin Amerika, ABD) yer alıyor.VISION PRO KULLANICILARINA ÖZEL UYGULAMAVision Pro sahipleri için özel olarak geliştirilen 'Apple Vision Pro' uygulaması otomatik olarak yükleniyor. Yeni içeriklerin ve mekansal deneyimlerin keşfedilmesini sağlayan uygulama, cihaz bilgilerine de hızlı erişim sunuyor.Apple News+ aboneleri artık dünya çapındaki yayıncılardan gelen tariflere erişebiliyor. Geniş tarif kataloğu, adım adım yemek pişirme modu ve sağlıklı yaşamdan mutfak ipuçlarına kadar birçok içerik uygulamada yer alıyor.Fotoğraflar uygulamasında filtreleme ve sıralama özellikleri geliştirildi. Albümde olmayan veya bilgisayardan senkronize edilen öğeler gizlenebiliyor, medya türleri ve araçlar yeniden sıralanabiliyor. Albümler artık değiştirilme tarihine göre sıralanabilirken, 'Son Görüntülenenler' ve 'Son Paylaşılanlar' gibi koleksiyonlar devre dışı bırakılabiliyor.Face ID etkinse, gizli fotoğraflar bilgisayara aktarımda dışarıda tutuluyor.iOS 18.4 güncellemesi ayrıca aşağıdaki geliştirmeleri ve hata düzeltmelerini içeriyor:-Safari son arama önerileri, yeni bir sorgu başlatırken önceki arama konularına hızla geri dönmenize yardımcı olur.-Kurulum Yardımcısı, ebeveynlerin ailelerindeki bir çocuk için Çocuk Hesabı oluşturmak için atmaları gereken adımları kolaylaştırır ve ebeveynler Çocuk Hesabı kurulumunu daha sonra tamamlamayı tercih ederse çocuklara uygun varsayılan ayarları etkinleştirir.-Ekran Süresi Uygulama Sınırları, çocuk bir uygulamayı kaldırıp yeniden yükledikten sonra bile devam eder.-App Store kullanıcı incelemeleri için özetler içerir, böylece bir bakışta diğer kullanıcılardan yararlı bilgiler edinebilirsiniz.-İlerlemeyi kaybetmeden App Store'da bir uygulama indirmeyi veya güncellemeyi duraklatma ve devam ettirme.-En sevdiğiniz programları takip etmek için Takip Edilen Programlar widget'ı ve Son Bölümler, Kaydedilenler ve İndirilenler gibi en çok kullandığınız bölümlere ulaşmak için Kütüphane widget'ı dahil olmak üzere Podcast'ler için yeni widget'lar.-Ambient Music, Denetim Merkezi'nden anında müzik çalma olanağı sunarak, günlük yaşam için müzikler sunan, elle seçilmiş bir dizi çalma listesine erişim sağlar.-Apple Fitness+ Koleksiyonları artık Kitaplığa eklenebiliyor.-Matter uyumlu robot elektrikli süpürgeler Ev uygulamasında kontrol edilebilir, sahnelere ve otomasyonlara eklenebilir.Güncellemeyi yüklemek için iPhone ya da iPad'de şu adımlar izlenebilir:Ayarlar uygulamasını açın.Genel sekmesine dokunun.Yazılım Güncelleme seçeneğine girin.Uygun cihazlarda iOS 18.4 veya iPadOS 18.4 sürümü görünecektir.'İndir ve Yükle' seçeneğine dokunarak işlemi başlatın.Yükleme işlemi sırasında cihazın şarjda olması ve internet bağlantısının bulunması gerekiyor. Ayrıca güncellemeden evvel yedekleme yapılması da öneriliyor.