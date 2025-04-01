Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın ve döviz piyasaları 1 Nisan 2025 Pazartesi günü itibarıyla yine hareketli. Yatırımcılar, küresel ve ulusal ekonomik gelişmelerine bağlı dalgalanmaları yakından takip ediyor. Altın fiyatlarında değişiklikler gözlemlenirken döviz kurları görece daha sakin gözüküyor. Buna karşın dolar kuru sınırlı yükseliş trendini sürdürüyor. İşte 1 Nisan altın fiyatları ve döviz kurları:3.797,49 TL6.208,88 TL12.412,57 TL25.226,00 TL24.762,65 TL62.932,00 TL3.107,00 USD