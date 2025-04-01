Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Altın fiyatları, global ekonomik gelişmelerin etkisiyle dalgalanırken, dolar kurunda sınırlı yükseliş gözlemleniyor! 1 Nisan 2025 tarihi itibarıyla gram altın 3.797 TL, dolar satış ise 37,98 TL'ye ulaşmış durumda.
Altın ve döviz piyasaları 1 Nisan 2025 Pazartesi günü itibarıyla yine hareketli. Yatırımcılar, küresel ve ulusal ekonomik gelişmelerine bağlı dalgalanmaları yakından takip ediyor. Altın fiyatlarında değişiklikler gözlemlenirken döviz kurları görece daha sakin gözüküyor. Buna karşın dolar kuru sınırlı yükseliş trendini sürdürüyor. İşte 1 Nisan altın fiyatları ve döviz kurları:
GRAM ALTIN FİYATI
3.797,49 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
6.208,88 TL
YARIM ALTIN FİYATI
12.412,57 TL
TAM ALTIN FİYATI
25.226,00 TL
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
24.762,65 TL
GREMSE ALTINI FİYATI
62.932,00 TL
ONS ALTIN FİYATI
3.107,00 USD
GRAM ALTIN FİYATI
3.797,49 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
6.208,88 TL
YARIM ALTIN FİYATI
12.412,57 TL
TAM ALTIN FİYATI
25.226,00 TL
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
24.762,65 TL
GREMSE ALTINI FİYATI
62.932,00 TL
ONS ALTIN FİYATI
3.107,00 USD