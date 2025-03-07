Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
ABD Başkanı Donald Trump'ın ticari alanda izlediği korumacı tutum piyasalarda inişli çıkışlı bir seyre neden oluyor. Gram altın güne 3.409,10 lira seviyesinden başladı. Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 7 Mart 2025 altın fiyatları...
Altın piyasasında en düşük 3 milyon 454 bin lira, en yüksek 3 milyon 490 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,3 azalışla 3 milyon 460 bin lira oldu.
Serbest piyasada gram altın 3.409,10 TL'den, çeyrek altın ise 5.684,00TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 7 Mart 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
7 MART 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 3.408,59
Satış 3.409,10
7 MART 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 5.636,00
Satış 5.684,00
7 MART 2025 YARIM NE KADAR?
Alış 11.273,00
Satış 11.368,00
7 MART 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 22.476,00
Satış 22.641,00
7 MART 2025 ALTIN/ONS FİYATI
Alış 2.906,36
Satış 2.906,75