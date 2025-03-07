Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

ABD Başkanı Donald Trump'ın ticari alanda izlediği korumacı tutum piyasalarda inişli çıkışlı bir seyre neden oluyor. Gram altın güne 3.409,10 lira seviyesinden başladı. Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 7 Mart 2025 altın fiyatları...

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 454 bin lira, en yüksek 3 milyon 490 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,3 azalışla 3 milyon 460 bin lira oldu.Serbest piyasada gram altın 3.409,10 TL'den, çeyrek altın ise 5.684,00TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 7 Mart 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 3.408,59Satış 3.409,10Alış 5.636,00Satış 5.684,00Alış 11.273,00Satış 11.368,00Alış 22.476,00Satış 22.641,00Alış 2.906,36Satış 2.906,75