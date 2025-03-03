Görme engellilere umut ışığı! Dişten alınan parça göze takıldı

Kanada'da akıllara durgunluk veren bir operasyon gerçekleştirildi. Chapman, 13 yaşındayken vücudunun bir ilaca tepki göstermesiyle Stevens-Johnson sendromu adı verilen bir hastalık geçirdi. Bu sebeple iki gözü de kör olan talihsiz adam, son 20 yılda 50 kez ameliyat oldu.Hiçbir operasyonla görme yetisini kazanamayan Chapman'e kendi dişinden alınan bir parçanın gözüne yerleştirilmesi çare olacak.Osteo-odonto keratoprotez (OOKP) operasyonu adı verilen ameliyat Kanada'da ilk kez uygulandı. Operasyon esnasında dişine teleskopik bir mercek takılan Chapman'in dişi gözüne yapay bir kornea olarak nakledildi.Operayonu gerçekleştiren Dr. Greg Monoley, dişlerin vücuttaki en sert madde olan dentin içermesi sebebiyle göz için iyi bir destek sağladığını bildirdi. Hastanın kendi dokusunun kullanılması sebebiyle reddedilme riski de taşımayan bu operasyon, genellikle son çare olarak kabul ediliyor.Operasyon iki aşamada gerçekleştiriliyor. İlk aşamada, hastanın dişi çıkarılıp kesildikten sonra içine optik lens yerleştiriliyor ve diş geçici olarak yanağa yapıştırılıyor.Yanağa yerleştirilen dişin etrafında yeni dokuların gelişmesi bekleniyor. Birkaç ay sonra diş, yanağından çıkarılarak gözün ön kısmına yerleştiriliyor. Bu işlem, görmeye başlamak için birkaç ay beklemeyi gerektiriyor. Ancak operasyon sadece bir göz için yapılabiliyor.Dr. Moonley ameliyatın enfeksiyon gibi yüksek riskleri olduğunu kaydetse de bu operasyonun görme engelliler adına bir umut ışığı olduğunu da ekledi.