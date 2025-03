Özgür'e ver her kapı açılsın! Şaibeli kongre konuşmasında şoke eden konuşma ifşa oldu

Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda 'kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı' iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyasına 'pazarlık videosu' sunuldu.Söz konusu videoda CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın, Canan Kaftancıoğlu'nun görevinden ayrılmasının ardından yapılan CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde delegelere, Özgür Çelik'i desteklemeleri karşılığında 'iş' sözü verdiği ortaya çıktı.Telefon görüşmesinin kaydedildiği görüntülerde seçim öncesi bir delegeyi arayarak ikna etmeye çalışan Milletvekili Karabat, "Biz İstanbul'da baskın karakterden çok uyumlu, koordinasyonu sağlayacak, gençleri bu sürece katabilecek genç bir arkadaş istiyoruz. Ben Özgür Çelik'le beraberim. Öteki arkadaşların artısı eksisi olabilir ama her dönem her defasında aynı adamı denemek doğru değil." ifadelerini kullanıyor.Karabat konuşmasında, Çevik'in kendilerine " Ne derseniz onu yapacağım." dediğini dile getirerek kendilerinin de "Parti meclisine üye ol, önümüzdeki süreç önemli bir süreç." dediğini belirtiyor. Karabat görüşmede, "Zaten kongre konuşmasında da iki aday arasındaki farkı herkes görecek. Özgür Çelik olunca ben Tokat'ta da daha kuvvetli olurum." diyor.Söz konusu kayıtta, Canan Kaftancıoğlu'nun başkanlığı döneminde işe giriş taleplerinin karşılanmadığını ancak Özgür Çelik'in başkan olması durumunda 'her kapıyı açacağını' söyleyen Karabat, sözlerine şöyle devam ediyor:"Geçen dönem, Ekrem Bey üzerinden halletmeye çalıştım ama Canan Hanım il başkanıyken birçok işe giriş talebimiz karşılanmadı. Şimdi bunu rahatlıkla karşılarız. Özgür varken iş yapmak isteyen iş adamları için her kapıyı rahatlıkla açarım şimdi. KİPTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Tokatlı, bundan kimsenin haberi yok. Mali işlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tokatlı, bir de il başkanı benimle uyumlu olursa hepimizin kapısı açılır."