Dolandırıcıların yeni oyunu ortaya çıktı! Vatandaşı oltalamak için bu mesajı atıyorlar

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), son günlerde bazı kişilerin vatandaşlara kısa mesaj (SMS) göndererek kendilerini hukuk bürosu ya da MASAK çalışanı gibi tanıtıp dolandırıcılık girişiminde bulunduğunu açıkladı.Açıklamada, bu kişilerin 'Hakkınızda MASAK dosyası bulunmaktadır' gibi korku ve panik yaratmayı amaçlayan ifadelerle iletişime geçtiği ve dolandırıcılık amacı güttüklerinin tespit edildiği belirtildi.Bazı dolandırıcıların ise MASAK adına yürütülen çalışmalar kapsamında sözde bilgi paylaşımı, iş fırsatı ya da çözüm önerileri sunarak vatandaşları kandırmaya çalıştığı ifade edildi.MASAK, vatandaşların bu tür mesaj ve tekliflere kesinlikle itibar etmemesi gerektiğini vurgulayarak, böyle bir durumla karşılaşılması halinde yetkili mercilere başvurmaları çağrısında bulundu.Kurum, dolandırıcılığa karşı farkındalık oluşturmak amacıyla bir kamu spotu da yayımladı.