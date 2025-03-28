Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, bugün sabah saatlerinden itibaren batı kesimlerden başlayarak Marmara, Ege, Burdur ve Eskişehir çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Çanakkale çevreleri ile Edremit Körfezinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklığının, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise; genellikle güneyli yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun güney ve batısında kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.Yağışların öğle saatlerinden sonra Çanakkale çevreleri ile Edremit Körfezinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.Rüzgârın, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun güney ve batısında kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için uyarı yapıldı.Sabah saatlerinden itibaren Edirne çevreleri ile zamanla bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale çevreleri ile Edremit Körfezinde kuvvetli olması bekleniyor.EDİRNE 12°C, 20°CSabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL 12°C, 21°CÖğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlıÖğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ 15°C, 27°CÖğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlıSabah saatlerinden itibaren kıyı kesimlerden başlayarak zamanla bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR 11°C, 22°CÖğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ 16°C, 25°CÖğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR 16°C, 22°CSabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMANİSA 14°C, 21°CSabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÖğle saatlerinden sonra Burdur çevreleri ile Antalya'nın batı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 15°C, 30°CParçalı ve çok bulutluANTALYA 16°C, 25°CÖğle saatlerinden sonra batı kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 15°C, 28°CParçalı ve çok bulutluMERSİN 16°C, 29°CParçalı ve çok bulutluÖğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 12°C, 24°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR 12°C, 26°CÖğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA 13°C, 25°CParçalı ve çok bulutluNEVŞEHİR 13°C, 23°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 10°C, 25°CParçalı ve çok bulutluKARABÜK 12°C, 24°CParçalı ve çok bulutluSİNOP 9°C, 17°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK 14°C, 23°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 13°C, 30°CParçalı ve çok bulutluARTVİN 7°C, 23°CParçalı bulutluSAMSUN 12°C, 19°CParçalı ve çok bulutluTRABZON 13°C, 20°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 1°C, 17°CParçalı ve az bulutluKARS 0°C, 17°CParçalı ve az bulutluMALATYA 9°C, 26°CParçalı ve az bulutluVAN 1°C, 12°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 8°C, 28°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP 13°C, 28°CParçalı ve az bulutluSİİRT 12°C, 24°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA 16°C, 30°CParçalı ve az bulutlu