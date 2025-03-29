AK Parti ramazan boyunca milletin yanında oldu! Bir ayda 1 milyon vatandaş ile bir araya gelindi

Ramazan boyunca gerçekleştirdikleri çalışmalara ilişkin Sabah Gazetesi'ne konuşan AK Parti Sosyal Politikalar Başkanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, ziyaretler ile milletin dayanışma ve kardeşliğine şahit olduklarını belirterek, 'Bu güzel ruhu yaşatan herkesi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Unutmayalım ki, iftar sofraları sadece ekmeğin değil, sevgi ve muhabbetin de paylaşıldığı mekânlardır. Gönüllerimizi ferahlamasına vesile olan Ramazan ayımız boyunca 81 ilde Türkiye'nin dört bir yanında milletimiz ile iftarlarda ve sahurlarda buluştuk, kardeşliğimizi pekiştirdik' diye konuştu. Kaya 1 milyon kişi ile bir araya geldiklerinin altını çizdi.Ramazan boyunca her iftarda milletle bir araya geldiklerini kaydeden Kaya, 'Gittiğimiz her hanede, kurduğumuz her sofrada gönül bağlarımızı daha da güçlendirdik. Ziyaretlerimiz kapsamında büyüklerimizi, şehit ailelerimizi ve gazilerimizi asla unutmadık. Aziz şehitlerimize rahmet, kahraman gazilerimize sıhhat diliyorum. Engelli kardeşlerimiz, şehit ailelerimiz, yaşlılarımız ve gazilerimiz milletimizin bize emanetidir. Onların her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.Mübarek Ramazan boyunca özel gereksinimli çocuklara ziyaretler gerçekleştirdiklerini de belirten Kaya, 'Özel gereksinimli çocuklarımızın eğitim süreçlerini yakından takip etme fırsatı bulduk. Hayatın zorluklarına karşı mücadele eden annelerimizin fedakârlıklarına bir nebze olsun destek olabilmek bizler için büyük bir sorumluluktur. Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken bu ruh, bizleri hep ileriye taşıyacaktır' dedi.