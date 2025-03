MSB duyurdu! Son bir haftada 14 terörist etkisiz hale getirildi

Millî Savunma Bakanlığı Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı’na hoş geldiniz.Bakanlığımızın tüm birlik ve kurumları; etkili ve önleyici savunma ve güvenlik politikamız doğrultusunda millî güvenliğimize ve varlığımıza yönelik tüm tehditleri bertaraf etmeye, birçok coğrafyada üstlendiği etkin ve yapıcı rollerle küresel güvenlik mimarisine katkı sunmaya devam etmektedir.Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemize yönelik terör tehdidini tamamen ve kalıcı olarak ortadan kaldırma irade ve kararlılığındadır.PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz bir şekilde ve başarıyla icra edilen operasyonlarla;Son bir haftada 14 terörist etkisiz hâle getirilmiş,Böylece, 1 Ocak’tan bugüne kadar Irak ve Suriye’nin kuzeyinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 537 olmuştur.Sözde elebaşlarının ölüme terk ettiği terör örgütü mensupları son zamanlarda artan bir şekilde teslim olmaya başlamış, bu kapsamda geçtiğimiz hafta içerisinde 3 PKK’lı terörist daha teslim olmuştur.Diğer yandan terör yuvalarına kilit vurmaya devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit ettiği teröristlere ait mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirmiştir.Birliklerimizin imkân ve kabiliyetlerinin sürekli olarak geliştirildiği, teknoloji yoğunluklu sistemlerle dünya standartlarında korunan hudutlarımızda;Son bir hafta içerisinde, 3’ü terör örgütü mensubu olmak üzere 77 şahıs yakalanmış, 1 Ocak’tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1.163 olmuştur.Son bir haftada engellenen 2.290 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 17.315’e ulaşmıştır.Sahip olduğu yüksek caydırıcılık ile küresel ölçekte etkin bir güç olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, uluslararası görevler ile dost ve müttefik ülkelerdeki eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine başarıyla devam etmektedir.Sayın Bakanımız, 22 Mart’ta Sayın Emine Erdoğan himayelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı tarafından İstanbul'da düzenlenen “Dünya Su Günü: Su Verimliliği Zirvesi”ne katılarak “Su Verimliliği İş Birliği Protokolü”nü imzalamıştır.Bakanlığımızca, Su Verimliliği Seferberliği ve İş Birliği Protokolü kapsamında;Farkındalığın artırılmasına yönelik broşür, afiş, pano gibi tanıtıcı/bilgilendirici materyallerin teşkil edilmesi ve erbaş/erler dâhil tüm personele su verimliliği eğitimlerinin verilmesi,Bina, kışla ve kampüslerde yağmur suyu hasadının kullanımına ilişkin planlama ve uygulamaların yapılması,Peyzaj alanlarında kurakçıl peyzaj teknikleri ve verimli sulama yöntemlerinin kullanılması,“Su Verimliliği” uygulamalarının, inşası planlanan bina ve tesisler ile İnşaat Programı ve NATO Güvenlik Yatırımları kapsamında gerçekleştirilecek proje süreçlerine dâhil edilmesi planlanmaktadır.Sayın Bakanımız 25 Mart’ta Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi ve Bakan Yardımcılarımızın katılımıyla Bakanlığımızda düzenlenen iftar yemeğinde şehit ve gazi ailelerimiz ve kahraman gazilerimizle bir araya gelmiştir.26 Mart’ta Hakkâri ve Şırnak’a ziyaret gerçekleştiren Sayın Bakanımız, Gençlik ve Spor Bakanımız, Tarım ve Orman Bakanımız ile Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 1’inci Ligi’nde şampiyon olan ve Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’ne çıkan Yüksekova Kadın Futbol Takımı için düzenlenen kutlama törenine katılmış,Aynı gün Şırnak’ta konuşlu 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunmuş ve TSK Komuta Kademesi ve sınır ötesindeki birlik komutanlarının katılımı ile video telekonferans toplantısı gerçekleştirmiş, müteakiben Şırnak Valiliğini ziyaret etmiştir.Öte yandan 20 Mart’ta;Millî Savunma Bakan Yardımcımız Musa Heybet; Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi, Savunma Ataşesi ve Ticaret, Stratejik İhracat Politikaları Başkanıyla savunma ve güvenlik ile başta Eurofighter tedarik süreci olmak üzere savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunmuş,İngiltere’de (Northwood) düzenlenen Ukrayna Güvenlik Sempozyumu’na (İngiltere Başbakanı’nın Güvenlik Şefleri Toplantısı) Bakanlığımız, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarımızın temsilcilerinden oluşan bir heyet ile katılım sağlanmıştır.AyrıcaAvrupa Güvenlik Mimarisi ve Ukrayna Gönüllü Ülkeler Koalisyonu kapsamında;26-27 Mart’ta yine İngiltere’de (Northwood) Genelkurmay Başkanlığı koordinesinde oluşturulan bir planlama timi tarafından Müşterek Harekât Planlama Grubu çalışmalarına iştirak edilmektedir.Bugün (27 Mart) Almanya’da (Berlin) düzenlenen NATO Siyasa Direktörleri Toplantısına Dışişleri Bakan Yardımcımız ile Bakanlığımızdan Savunma ve Güvenlik Genel Müdürümüz katılım sağlamaktadır.Öte yandan,Ülkemiz tarafından Gazze’de inşa edilen ve kanser hastanesi olarak hizmet veren Türk-Filistin Dostluk Hastanesinin İsrail tarafından bombalanarak yıkılması insani değerlerle bağdaşmamaktadır.Ülkemizin önceliği; Gazze’deki yıkımın durdurulması ve kalıcı ateşkesin sağlanmasıdır.Uluslararası toplumu; İsrail’in hukuk tanımayan saldırılarına, Filistin halkına yönelik katliamlarına ve onları zorla yerlerinden etmelerine karşı somut ve caydırıcı tedbirler almaya bir kez daha davet ediyoruz.Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkân ve kabiliyetlerini daha üst seviyelere çıkarmak için eğitim ve tatbikat faaliyetleri de aralıksız sürdürülmektedir.Bu kapsamda katılım sağladığımız;20 Mart’ta başlayan Almanya’daki Steadfast Foxtrot ile 25 Mart’ta başlayan ve yerinden katılımla icra edilen Steadfast Number tatbikatları bugün sona erecektir.24 Mart-4 Nisan tarihleri arasında deniz alanındaki en büyük tatbikatlarından biri olan ve ülkemizin ilk kez komuta edeceği NATO Amfibi Görev Kuvveti görevine yönelik harekâta hazırlık denetlemesinin de yapılacağı İspanya’daki Dynamic Mariner / İspanya Flotex tatbikatına katılım sağlanmaktadır.Söz konusu tatbikatta komutalarını üstlendiğimiz NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2 ve NATO Daimî Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 unsurları da yer almaktadır.28 Mart-11 Nisan tarihleri arasında,Yakın Hava Desteği görevlerine yönelik eğitimleri geliştirmek amacıyla ABD’de Green Flag,Deniz unsurları arasında iş birliğini artırmak maksadıyla Romanya ve Batı Karadeniz’de Sea Shield,Uçucu personelin karma hava harekâtına yönelik birlikte çalışabilirliğini sağlamak amacıyla Hollanda, Almanya ve Birleşik Krallık’ta Ramstein Flag ile,Barışı Destekleme ve İnsani Yardım Harekâtında müşterek anlayışı geliştirmek maksadıyla Kuzey Makedonya’da Seven Stars tatbikatlarına iştirak edilmesi planlanmaktadır.Kosova’nın güvenliğine katkı sağlamak maksadıyla, 1 Aralık 2024’te İtalyan Taburundan görevi devralan ve Kosova genel seçimlerinin de icra edildiği kritik bir dönemde başarıyla vazifesini yerine getiren Taburumuz, bu görevi1 Nisan 2025’te Çok Uluslu Tabura devredecektir.NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2 görevi kapsamında;Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait Butrunti gemisi tarafından 28-31 Mart tarihleri arasında,Almanya Deniz Kuvvetleri unsuru Planet gemisi tarafından ise 31 Mart-4 Nisan tarihleri arasında İzmir’e liman ziyaretleri gerçekleştirilecektir.NATO Müttefik Hava Komutanlığınca Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri bünyesinde yürütülmekte olan Esnek Caydırıcılık Seçenekleri kapsamında, bugün(27 Mart) Romanya hava sahasında icra edilen Entegre Hava ve Füze Savunma Harekâtı faaliyetine 2 adet F-16 uçağımız ile katılım sağlanmaktadır.Teknolojinin gücüyle yükselen yerli ve millî savunma sanayimiz sayesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin modern ve güçlü savunma ve güvenlik kapasitesi her geçen gün daha da artmaktadır.Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca, muhtelif miktarda Sarp Kuleli Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcı’nın muayene ve kabul faaliyeti tamamlanmıştır.ROKETSAN tarafından yerli ve millî imkânlarla geliştirilen Levent Yakın Hava Savunma Sistemi’nin atışlı test faaliyeti 23-26 Mart tarihleri arasında Sinop’taTCG Beykoz gemimizden gerçekleştirilmiştir.Yapılan planlamalara uygun şekilde yürütülen personel ve askerî öğrenci alım/temin işlemleri kapsamında;-24 Mart’ta başlayan 2025 Yılı Millî Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları Askerî Öğrenci Aday Tercih İşlemleri 18 Nisan 2025 tarihine kadar yapılabilecektir.Ayrıca, 18 Mart’ta başlayan Millî Savunma Bakanlığı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında İstihdam Edilmek Üzere 2025 Yılı 2’nci Dönem Uzman Erbaş Temini başvuruları devam etmektedir.Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; dün olduğu gibi bugün ve yarın da etkin, caydırıcı ve saygın nitelikleriyle üstlenmiş olduğu tüm görevleri başarıyla yerine getirmeye ve asil milletimizin gurur kaynağı olmaya devam edecektir.Son olarak başta ülkemiz ve asil Türk milleti olmak üzere tüm İslâm âleminin Ramazan Bayramı’nı en içten duygularla şimdiden kutluyor; tüm halkımıza sağlıklı ve mutlu bayramlar diliyoruz.