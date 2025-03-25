Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 720 bin lira, en yüksek 3 milyon 734 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,2 azalışla 3 milyon 729 bin lira oldu.Serbest piyasada gram altın 3.684,34 TL'den, çeyrek altın ise 6.109,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 25 Mart 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 3.683,91Satış 3.684,34Alış 6.049,00Satış 6.109,00Alış 12.100,00Satış 12.218,00Alış 24.125,00Satış 24.338,00Alış 3.015,41Satış 3.015,67