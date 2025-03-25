Alpay Özalan'dan CHP'ye sert tepki! 'Artık midemiz bulanıyor!'

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP yönetimini sert bir dille eleştirdi.Özalan, CHP'li belediyelerde milyarlarca liralık vurgu yapıldığını öne sürerek, partili isimlerin bu şekilde çalıştırıldığını, yolsuzlukları ve ahlaksızlıkları kendi çıkarları uğruna savunduğunu iddia etti. Ayrıca, CHP'deki İç çekişmelere dikkat çeken Özalan, parti üyelerinin gizli kapılarını gizleyenlerin usulsüzlüklerini ortaya çıkarmak için adeta çalıştırıldığını ifade etti.

CHP ZİHNİYETİNDEN MİDEMİZ BULANIYOR

Alpay Özalan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



'Özellikle son günlerde tanık olduklarımıza bakıncai ülkemize hiç yakışmayan bir muhalefet görüyoruz.



CHP'li belediyelerde milyarlarca liralık vurgundan bahsedilirken; yapılan hırsızlıkları, yolsuzlukları, ahlaksızlıkları utanmadan kendi çıkarları için savunuyorlar.



Gizli kapılar ardında birbirlerinin pisliklerini ortaya dökmek için adeta birbirleriyle yarışıyorlar.



CHP zihniyetinden midemiz bulanıyor artık!' dedi.



