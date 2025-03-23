Saraçhane’de tarihi saygısızlık: Vandallar mezarlara zarar verdi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör operasyonu sonrasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla büyükşehir belediyesinin Saraçhane'deki binası önünde toplanan gruplar, belediye binasının karşısında bulunan Şehzadebaşı Cami'nin bahçesindeki tarihi mezarlara zarar verdi.Bazı mezarların taşlarının kırıldığı görülürken mezar taşlarına zarar verilmesi büyük tepki çekti.Dün geceki eylemlerde ise vandallar bir polise asitle saldırmıştı. Olay sonrası Saraçhane'de taşkınlık çıkaran gruplar ile polisler arasında arbede yaşanmıştı.Vandalların saldırıları sonucu çok sayıda polis yaralanmıştı. Marjinal sol örgütlerin karıştığı grup, polislere havai fişeklerle de saldırı yapmıştı.Bazı eylemciler ise İBB binasına girmişti...