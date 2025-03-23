Saraçhane’de tarihi saygısızlık: Vandallar mezarlara zarar verdi!
CHP lideri Özgür Özel, "Polis barikatlarını yıkın geçin, yıkın geçin" dedi. Marjinal örgütleri sokağa davet etti. İBB önünde toplanan eylemciler ise Şehzadebaşı Cami’ndeki tarihi mezarlara zarar verdi. Görüntüler büyük tepki çekti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör operasyonu sonrasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla büyükşehir belediyesinin Saraçhane'deki binası önünde toplanan gruplar, belediye binasının karşısında bulunan Şehzadebaşı Cami'nin bahçesindeki tarihi mezarlara zarar verdi.
Bazı mezarların taşlarının kırıldığı görülürken mezar taşlarına zarar verilmesi büyük tepki çekti.
POLİSE ASİTLİ SALDIRI
Dün geceki eylemlerde ise vandallar bir polise asitle saldırmıştı. Olay sonrası Saraçhane'de taşkınlık çıkaran gruplar ile polisler arasında arbede yaşanmıştı.
Vandalların saldırıları sonucu çok sayıda polis yaralanmıştı. Marjinal sol örgütlerin karıştığı grup, polislere havai fişeklerle de saldırı yapmıştı.
Bazı eylemciler ise İBB binasına girmişti...